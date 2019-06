Sanità: 8,3 miliardi per fondo E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GIU - Per il 2019 il Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna può contare su 8,3 miliardi: 101 milioni in più rispetto alla cifra stanziata lo scorso anno. La maggior parte delle risorse, 7,5 miliardi di euro, vanno a finanziare i Livelli essenziali di assistenza (Lea), ovvero le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario, garantisce a tutti i cittadini. Oltre 7,1 miliardi vengono destinati alle Aziende Usl; più di 264 milioni sono per le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico). E' il quadro delle risorse approvato dalla giunta.

Per il 2019 vengono confermate alle Aziende strutture e livelli delle risorse 2018. Con el risorse aggiuntive saranno finanziata l'abolizione del superticket e del ticket base sulle prime visite specialistiche per le famiglie con almeno due figli a carico, i nuovi contratti di lavoro e i farmaci innovativi, in primis quelli oncologici.