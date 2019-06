Perdita d'acqua, chiusa via Saffi

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GIU - Via Saffi, una delle strade principali di Bologna, è chiusa al traffico di auto e mezzi pubblici dal pomeriggio. Intorno alle 15.30 alcuni residenti hanno segnalato ai Vigili del fuoco una perdita d'acqua che si è estesa sempre di più con il passare dei minuti. Sul posto la Polizia Locale, che ha chiuso il tratto di strada tra Via Vittorio Veneto e via del Timavo, i vigili del fuoco e i tecnici del Pronto intervento di Hera che, individuata la perdita, in un tubo sotterraneo dell'acquedotto, hanno chiuso le valvole che regolano l'erogazione dell'acqua. Numerose cantine allagate e anche i locali sotterranei di due hotel. Non è stato necessario evacuare i condomini, al momento solo una palazzina è rimasta senza servizio idrico. Il tratto di asfalto sopra al punto dove è stata individuata la perdita é in parte collassato. Deviata la circolazione degli autobus. Se la riparazione dovesse durare un po' di tempo, verranno portati sacchi di acqua da Hera.