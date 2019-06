Musica: nuovo singolo per Mirko Casadei

Esce il 28 giugno il nuovo singolo di Mirko Casadei, figlio del 're del liscio' Raoul: è 'Solo per stare con te', scritto insieme al cantautore Zibba, e rappresenta il suo nuovo impegno musicale dopo aver realizzato la colonna sonora del film 'Tutto liscio', uscito al cinema ad aprile, con Maria Grazia Cucinotta e Piero Maggiò.

Mirko Casadei guida l'Orchestra ormai da molti anni con il progetto di continuare una tradizione fondata nel 1928 e con il suo pop-folk ha portato una ventata di novità proponendo nuovi sound e contaminazioni musicali. Ora è in tour, con un fitto programma di date fino a fine agosto.

"'Solo per stare con te' - spiega - parla di un viaggio, nella monotonia di un'estate bollente, lungo l'autostrada che mi porta lontano dalla mia terra e dalle persone che amo. In questo viaggio, che è un po' la metafora della vita, incontro tante persone, vedo posti nuovi straordinari, che però mi sembrano sempre gli stessi. La voglia di ripartire a tutta velocità si fa sentire presto".