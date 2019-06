Bando master giornalismo ateneo Bologna

È stato pubblicato il nuovo bando di ammissione per il Master in Giornalismo dell'Università di Bologna, (biennio 2019-2021), riconosciuto dall'Ordine dei Giornalisti nazionale, sotto la direzione accademica del professor Fulvio Cammarano. La sua frequenza - si legge in una nota - equivale ai 18 mesi di praticantato necessari per poter sostenere l'esame di stato da giornalisti professionisti.

Assieme a corsi come deontologia, storia e diritto, anche numerosi approfondimenti sui nuovi media, sugli uffici stampa e su tutte le declinazioni specifiche del giornalismo moderno.

La durata dei corsi è biennale e di almeno 1.000 ore all'anno, a tempo pieno e frequenza obbligatoria non inferiore a cinque giorni a settimana, di cui non meno di due terzi dedicate alla pratica guidata da tutor giornalisti.

Dopo il primo anno, possibilità di scelta fra 'Giornalismo Economico' e 'Giornalismo, arte e cultura'. Per ogni biennio sono inoltre previste due esperienze di stage in importanti testate giornalistiche.