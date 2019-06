A Rimini torna 'Al Meni' con Bottura

Torna a Rimini, il 22 e il 23 giugno, 'Al Meni', il 'Circo 8 e 1/2 dei sapori' ispirato all'immaginario Felliniano e orchestrato da Massimo Bottura che, insieme a 12 chef emiliano-romagnoli e a 12 promesse della cucina internazionale, sarà sotto i riflettori fra showcooking e piatti stellati a prezzi da street food sul Lungomare. Un omaggio allo spirito visionario di Federico Fellini immaginato da Massimo Bottura per celebrare una festa del gusto fra le suggestioni del mare e il sogno del Grand Hotel.

Fuori dal grande tendone del circo, in cui i maestri della cucina faranno balenare le loro 'meraviglie', un mercato dei produttori di eccellenza animerà il lungomare con i 'frutti' di una regione che, unica al mondo, può vantare 44 prodotti fra Dop e Igp mentre artigiani e creativi presenteranno le loro 'storie' fatte a mano all'interno del 'Matrioska Labstore'. Tra gli appuntamenti la sera del 22 la festa in riva al mare, '8 e 1/2notte' e il 23 il 'déjeuner sur l'herbe', nei giardini del Grand Hotel.