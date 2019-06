Salumi Dop autentici, campagna in Belgio

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GIU - Aumentare nei mercati europei la conoscenza e il grado di riconoscimento di prodotti gastronomici 'Made in Italy' tutelati e garantiti dalle certificazioni 'Dop' e 'Igp': è l'obiettivo della campagna 'Enjoy the authentic Joy' lanciata dai consorzi Mortadella Bologna, Cacciatore Italiano, Zampone e Cotechino Modena IGP.

L'iniziativa fa parte di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea e rivolto al mercato italiano e belga. L'obiettivo è valorizzare quattro grandi protagonisti della salumeria italiana tutelata: la Mortadella Bologna IGP, i Salamini alla Cacciatora DOP, Zampone e Cotechino Modena IGP. Il Belgio è stato scelto come 'target' considerando che l'Italia è uno dei principali esportatori di salumi nel Paese con volumi in aumento del 7,2% nel 2018. Tra gli obiettivi della campagna aiutare i consumatori a distinguere i prodotti originali da quelli falsi e contraffatti con etichetta 'Italian sounding'.