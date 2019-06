Gp Catalogna: Petrucci,come una vittoria

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "E' stata per me una gara difficile fin dall'inizio, ero nei guai col posteriore. Per fortuna ho trovato lo spazio per star fuori dalla caduta di quelli di testa. Alla fine oggi salire sul podio è come una vittoria". Lo ha detto il pilota della Ducati Danilo Petrucci, terzo nel Gp di Catalogna classe MotoGp.

"Sapevo che Quartararo e Rins potevano essere pericolosi nel finale - ha aggiunto -. Faticavo con la gomma dietro finita e Fabio mi ha passato. Ma sono comunque molto contento per i problemi avuti per tutto il fine settimana". Il terzo podio consecutivo porta il teramano a -5 in classifica da Dovizioso, che invece non avendo preso punti è scivolato a -37 da Marquez.