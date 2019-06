Guede si prepara prendere seconda laurea

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - Si prepara a prendere la sua seconda laurea e intanto continua a lavorare all'esterno del carcere di Viterbo Rudy Guede, l'ivoriano condannato a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Meredith Kercher. Che ha sempre negato di avere ucciso la studentessa inglese pur ammettendo di essere stato presente in casa al momento del delitto.

Secondo quanto appreso dall'ANSA, Guede, che ha già ottenuto la laurea triennale (con 110 e lode) in Scienze storiche del territorio e della cooperazione internazionale, si prepara a discutere la tesi in narrazione cinematografica presso la facoltà di Storia e società dell'Università di Roma Tre. Ha infatti terminato gli esami con una media intorno ai 28 trentesimi.

L'ivoriano è stato da tempo ammesso al lavoro esterno al carcere presso la biblioteca del Centro per gli studi criminologici di Viterbo che lo segue. Ha inoltre usufruito di diversi permessi premio ed è tornato più volte a Perugia ospite della famiglia della sua maestra delle elementari. (ANSA).