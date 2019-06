Moto: Dovizioso "Ora serve vincere"

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Essere a 12 punti da Marquez a questo punto della stagione è molto positivo. Abbiamo più punti rispetto al 2018, siamo più costanti, ma per lottare con Marquez bisogna tornare a vincere, perchè lui è sempre sul podio". Così il pilota della Ducati Andrea Dovizioso nella conferenza stampa del giovedì al circuito del Montmelò, dove domenica è in programma il Gp di Catalogna, settima gara del Motomondiale.

"Siamo vicini alle Honda, ma vogliamo qualcosa di più, stiamo lavorando sodo per migliorare - ha detto ancora Dovizioso -. Qui al Montmelò possiamo essere competitivi ma bisogna tenere contro che la temperatura conta più che in altre gare".