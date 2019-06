'Zola jazz&wine', concerti nelle vigne

Cinque cantine vitivinicole di Zola Predosa (Bologna) ospiteranno per quattro fine settimana, dal 15 giugno al 6 luglio, la ventesima edizione di 'Zola jazz&wine', sulle colline del Pignoletto alle porte di Bologna, con la direzione artistica di Carlo Maver e Claudio Carboni.

Saranno cinque appuntamenti, di cui tre picnic e due concerti in cantina, e ad arricchire le serate ci saranno i cestini firmati dallo chef stellato Marcello Leoni, in collaborazione con la giovane realtà zolese, 'La Mandria'. Inizio il 15 giugno nel vigneto delle Terre Rosse, alle 19 con il concerto dei Further Definition Combo. Il 22, nell'azienda Bortolotti, il trio del sassofonista Nico Gori. La cantina Manaresi, ospiterà il 29 il trio della cantante Silvia Donati. Il 5 nell'aia dell'Azienda Gaggioli, il trio Landscape del contrabbassista Roberto Bartoli. Ultimo appuntamento, il 6 luglio all'azienda Lodi Corazza, con Joe Pisto chitarra e Fausto Beccalossi fisarmonica. Info www.zolajazzwine.it.