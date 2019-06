Arte: un Monet in mostra alla Pilotta

(ANSA) - PARMA, 12 GIU - Una delle celebri scogliere dipinte tra il 1882 e il 1897 da Claude Monet, uno dei più significativi protagonisti dell'impressionismo, sarà esposta dal 15 giugno al 28 agosto nel Complesso monumentale della Pilotta di Parma, in collaborazione con Fondazione Cariparma. E' 'La Falaise du Petit Ailly à Varegenville', proveniente da un'importante collezione d'arte privata, attualmente in deposito giudiziario proprio nel Complesso della Pilotta. L'ingresso è compreso nel biglietto dei Musei della Pilotta.

La tela, fino ad oggi presentata in Italia solo una volta, nel 2016, sarà accompagnata da testi critici che illustreranno l'opera, sottolineandone le caratteristiche espressive che, allontanandosi progressivamente dall'immediatezza della resa impressionistica, si avvicinano alla pittura astratta. Il dipinto raffigura il tratto della costa nord della Francia sul canale della Manica che va da Digione a Pourville fino a Varegenville, caratterizzato da una lunga spiaggia circondata da alte scogliere.