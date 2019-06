Musica: Fabrizio Bosso suona Chet Baker

Un omaggio a Chet Baker, con uno tra i più apprezzati trombettisti internazionali, per l'apertura di 'Percuotere la mente', rassegna della Sagra Malatestiana che propone sei appuntamenti dal vivo per arricchire il vasto calendario di eventi musicali dell'estate riminese.

Ospite del primo appuntamento organizzato da Rimini Classica sarà Fabrizio Bosso, che sabato 15 giugno (alle 21) salirà sul palco per la serata 'Chet to Chet' al Teatro Galli. Ad accompagnare Bosso saranno i JAZZinc, squadra di talentuosi musicisti composta da Alessandro Fariselli al sax tenore, Alessandro Altarocca al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso, Fabio Nobile alla batteria e l'Orchestra Rimini Classica, con gli arrangiamenti di Marco Capicchioni.

Chet Baker è considerato un poeta della musica Jazz, in grado di "fare musica col cuore". Uno dei più grandi artisti di tutti i tempi interpretato dal talento di Fabrizio Bosso, musicista che ha iniziato a suonare la tromba dall'età di 5 anni e non se n'è più separato.