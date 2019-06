Il bacio della donna ragno a Bologna

A dieci anni dalla prima edizione, il Teatro Comunale di Bologna e la Bernstein School of Musical Theater riallestiscono dal 19 al 23 giugno 'Il bacio della donna ragno' (Kiss of the spider woman), il musical di Kander & Ebb realizzato dal regista Gianni Marras con la direzione musicale di Stefano Squarzina, già protagonisti nel 2009. Ispirato all'omonimo romanzo di Manuel Puig del 1976, da cui fu tratto anche il celebre film di Héctor Babenco, 'Il bacio della donna ragno' si avvale delle coreografie di Gillian Bruce, che trasportano il pubblico nel mondo onirico di Molina ed evidenziano il contrasto fra le sue fantasie e la vita dura del carcere sotto la dittatura di un non specificato paese del Sudamerica. Interpreti principali Simona Distefano (Donna Ragno / Aurora), Gianluca Sticotti (Molina), Brian Boccuni (Valentin), Raffaele Latagliata (il Direttore del carcere), Francesca Taverni (Madre di Molina) e Caterina Gabrieli (Marta).