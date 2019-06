Scontro auto Polizia-scooter, un morto

Un uomo di 51 anni, Mario Ferrara, è morto domenica sera a Bologna nello scontro fra lo scooter sul quale viaggiava, per consegnare pizze a domicilio, e un'auto della Polizia. Nell'incidente, avvenuto poco prima delle 22 in via del Lavoro, in periferia, sono rimasti feriti in modo non grave anche due agenti che erano sulla Volante. Da una prima ricostruzione, l'auto della Questura viaggiava su via del Lavoro e lo scooter si sarebbe si sarebbe immesso da una strada laterale. Il fattorino è stato soccorso dal 118, con un lungo intervento di rianimazione, ma è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Maggiore. L'uomo, originario di Foggia, lavorava per una pizzeria poco lontano dal luogo dell'incidente.

La dinamica precisa dell'accaduto è al vaglio della Polizia Locale.