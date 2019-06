Affluenza in netto calo, vota il 55,2%

(ANSA) - BOLOGNA, 9 GIU - E' stata del 55,2%, in calo di ben 14,2 punti rispetto al primo turno di due settimane fa, l'affluenza ai ballottaggi nei tredici Comuni emiliano-romagnoli chiamati al voto per eleggere il sindaco.

Reggio Emilia è stata la città dove si è votato meno, appena il 49,1%, in calo di oltre 18,3 punti rispetto al primo turno.

Più alta l'affluenza a Ferrara (61,9%), dove comunque c'è stato un calo del 9,6%. A Forlì ha votato il 57% (-11,4%), a Cesena il 55,9% (-14,2).