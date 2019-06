Cade in moto lungo sentiero, soccorso

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GIU - Stava percorrendo con la sua moto da enduro un sentiero nei pressi della pista di motocross a Monfestino - nel comune di Serramazzoni sull'Appennino modenese - quando, intorno alle 17, è caduto, per cause ancora da accertare, procurandosi un trauma toracico e scheletrico.

Protagonista della vicenda un 55enne residente a Vignola

Sul posto sono giunti una squadra del Soccorso Alpino di Serramazzoni e una ambulanza. Dopo una valutazione sanitaria è stato richiesto l'intervento dell'elicottero del 118 di Pavullo.

Il personale medico dell'elisoccorso ha stabilizzato l'uomo e dopo averlo recuperato con il verricello lo ha trasportato in codice di media gravità all'Ospedale modenese di Baggiovara.