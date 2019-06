A Bologna check-up per la pelle al sole

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Il Benessere è Fico. È lo slogan di Piazza della salute che invita a preparare la pelle al sole offrendo, sabato 8 e domenica 9 giugno a Bologna nei pressi del Teatro Arena di Fico Eataly World, check-up gratuiti. Due giornate all'insegna della prevenzione sulle macchie del viso e i danni del sole grazie alla collaborazione con due partner d'eccezione nello studio del melanoma: IMI Intergruppo Melanoma Italiano e IOR Istituto Oncologico Romagnolo.

I dermatologi dell'IMI e IOR con i medici della Clinica dermatologica dell'Università di Bologna e dell'Università di Parma saranno a disposizione dei visitatori dalle 11.00 alle 16.00 per controllare macchie del viso ed eventuali danni solari e per fornire consigli su come prendersi adeguatamente cura della propria pelle. E per chi vuole saperne di più sabato 8 alle 12.00 Ignazio Stanganelli, Responsabile Skin Cancer Unit IRST IRCCS Istituto Tumori Romagna terrà un incontro su "Macchie cutanee: estetica o foto-danno?".