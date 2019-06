Vettel "non mi fermo, mi diverto molto"

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Sebastian Vettel è pronto alla nuova sfida in pista al volante della Ferrari, domenica nel Gp del Canada. In vista della settima prova del Mondiale di F1, il tedesco mette le cose in chiaro dopo le voci di un possibile ritiro a fine stagione. "Non ho intenzione di fermarmi, mi diverto ancora molto, e ho ancora qualcosa da fare in Ferrari", dice ad Auto Bild Motorsport. La sua intenzione, spiega sempre alla rivista, è dare una svolta a questa stagione e "il Gp del Canada dovrebbe essere l'inizio". Finora, a suo giudizio, la SF90 sconta un feeling poco diretto con le gomme, che rende difficile trovare il giusto assetto. Su questo è incentrato il lavoro delle ultime settimane, che spera dia dei risultati risultati già a Montreal. "Lo scorso anno sono partito in pole position e ho vinto la corsa, a 40 anni di distanza dal successo di Gilles Villeneuve - ricorda in dichiarazioni riportare dal sito della Ferrari. Darò il massimo per fare bene".