Esplosione in casa, morto dopo 5 giorni

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 3 GIU - E' morto dopo cinque giorni di agonia Abderrahim Addala, il 47enne di origini marocchine che era rimasto gravemente ustionato dopo l'esplosione della sua casa in località Mazzalasino, a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia.

Dopo la deflagrazione avvenuta intorno alle 19.45 dello scorso martedì, dovuta a una fuga di gas, era stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Maggiore di Parma. Aveva riportato lesioni e ustioni sul 70% del corpo.

L'uomo, che da anni viveva nel Reggiano, al momento dell'esplosione si trovava solo in casa e nessun altro è rimasto coinvolto.

La procura di Reggio Emilia aveva aperto un fascicolo sull'episodio per chiarire l'origine dello scoppio e aveva sequestrato le bombole di gas trovate sotto le macerie dell'abitazione distrutta.