Caserma Cc 'Manara' aperta per festa

(ANSA) - BOLOGNA, 3 GIU - La caserma Manara di Bologna, sede del Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna, per due giorni sarà aperta al pubblico in occasione della celebrazione del 205/o dalla Fondazione dell'Arma. La festa si svolgerà alle 10 di mercoledì con il tradizionale saluto del Generale di Brigata Claudio Domizi ai militari e alle loro famiglie, oltre ad autorità e ospiti. Il Comandante regionale illustrerà il consuntivo delle attività dei reparti dei Carabinieri che prestano servizio in Emilia-Romagna e consegnerà le ricompense ai militari che si sono distinti per atti di particolare valore.

Ci sarà inoltre la celebrazione del ricordo dei Carabinieri caduti al servizio della collettività, alla presenza degli orfani e dei familiari assistiti dall'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri. Alla cerimonia parteciperanno studenti e docenti dei licei Galvani e Arcangeli, dell'Istituto Keynes, delle Scuole Medie Lavinia Fontana e Rolandino.