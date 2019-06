Playoff Serie C: stasera stadi pieni

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - A poche ore dalla semifinali di ritorno dei playoff di Serie C (Piacenza-Imolese, Triestina-Feralpisalò, Trapani-Catania e Pisa-Arezzo) cresce l'attesa dei tifosi, con gli stadi che si preannunciano pieni come non mai: l'ultimo dato parla di oltre 30mila tifosi stasera negli stadi, un dato che porta complessivamente a 200mila il pubblico che ha assistito dal 12 maggio ad oggi alle partite di playoff.

"In una giornata speciale che è una festa per l'Italia ed ha un significato profondo - spiega Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro - si scende in campo con partite di livello e di pathos, che sono l'esaltazione di un campionato che rappresenta l'Italia, le nostre radici, le nostre tradizioni e il nostro territorio e che si proietta con entusiasmo sull'oggi e nel futuro".