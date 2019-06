Maltempo: 111 milioni di danni in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 1 GIU - Ammontano a 111 milioni i danni provocati nei giorni scorsi dal maltempo in Emilia-Romagna. E' la stima fatta dalla Regione Emilia-Romagna, che ha chiesto al governo lo stato d'emergenza e che ha stanziato un milione e mezzo per interventi di urgenza.

L'ondata di maltempo ha creato ingenti danni e disagi a cittadini e imprese e ha messo in ginocchio l'agricoltura. Il primo stanziamento della Regione servirà per la sicurezza degli argini provati dalle piene straordinarie - solo per fare un esempio le 5 in meno di un mese che si sono susseguite nel modenese - il ripristino della viabilità interrotta a causa delle frane, i servizi necessari per togliere dall'isolamento alcune frazioni e abitanti delle colline. Nei giorni scorsi era stato proclamato anche lo stato di mobilitazione regionale che aveva visto impegnati 163 volontari da altre Regioni e importanti contingenti di Vigili del fuoco e dell'esercito, oltre all'intero sistema di protezione civile regionale.