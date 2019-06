Lite tra tassisti a Carpi, uno arrestato

(ANSA) - MODENA, 1 GIU - È accusato di lesioni personali gravi e violenza privata un tassista residente a Carpi (in provincia di Modena), originario della Campania, arrestato dai carabinieri per aver aggredito un collega che stava protestando per il presunto mancato rispetto delle regole che disciplinano il servizio, filmando la scena col telefono cellulare. Il taxista arrestato, pregiudicato, è stato dunque arrestato in flagranza di reato avendo fratturato il polso dell'altro collega e avendogli provocato numerose ecchimosi. Il fatto è avvenuto ieri mattina davanti al piazzale della stazione, ad avvertire i carabinieri è stato un passante.