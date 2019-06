Klein, secondo mandato Trump un disastro

(ANSA) - RICCIONE (RIMINI), 1 GIU - "Un secondo mandato di Trump sarebbe un disastro planetario". Lo ha detto l'attivista, giornalista e scrittrice canadese Naomi Klein intervistata da Matteo Scanni al Dig Festival, l'evento dedicato al giornalismo di inchiesta.

Da No Logo, il bestseller che critica la globalizzazione che l'ha resa famosa, a Leap Manifesto, testo di riferimento dell'ecologismo canadese, è stata chiamata da papa Francesco in Vaticano per intervenire sui temi dell'enciclica Laudato si' e al Dig Festival, dove è stata presidente di giuria, si fa portavoce di un new deal dall'anima verde.

"È una corsa contro il tempo, il pianeta sta andando a fuoco e dobbiamo intervenire: da una parte ci sono i ragazzi, con Greta e il Friday for future dall'altra esiste anche una destra fascista che sta dando risposte a suo modo" sottolinea parlando del tema dei migranti climatici.