Sfida ballottaggi a Reggio, Ferrara, Forlì, Cesena

Sfida clou domenica 9 giugno in quattro comuni emiliano-romagnoli per i ballottaggi delle elezioni comunali. Ecco chi sono i protagonisti e le liste che li sostengono.

FERRARA

ALAN FABBRI - Nativo di Bondeno, a gennaio ha compiuto 40 anni, di cui più della metà passati dentro la Lega: è stato coordinatore dei Giovani Padani, sindaco di Bondeno, candidato governatore nel 2014 e attualmente capogruppo in Regione Emilia-Romagna. Appassionato di storia, è tra gli organizzatori del 'Bundan Celtic Festival'. Ama la musica di Fabrizio De Andrè. Liste: Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Ferrara Civica.

ALDO MODONESI - Ferrarese doc, 48 anni, cresce all'interno delle Acli di cui è vicepresidente regionale dal 1999 al 2004, prima di diventare assessore alle Attività economiche di Ferrara. È sposato e ha una figlia. Liste: Pd, Gente a Modo, Insieme!, Frazioni e Quartieri.

REGGIO EMILIA

LUCA VECCHI - Sindaco uscente, è in corsa per la riconferma. Ha 47 anni ed è titolare di uno studio di dottore commercialista e revisore legale dei conti. La sua carriera politica inizia nel 2004 come consigliere comunale Ds, prima di diventare capogruppo Pd in Comune dal 2007 al 2014, quando viene eletto sindaco al primo turno con il 56,4%. Liste: Pd, Immagina Reggio - Verdi Ecologisti, +Europa, Reggio è, Fare - Quartieri e Frazioni - Refutura Moderati.

ROBERTO SALATI - Fotografo di matrimoni, moda e pubblicità, ha 52 anni ed è all'esordio in politica. Due figli piccoli, negli ultimi anni si è dedicato anche all'immobiliare, come amministratore unico di un Consorzio edile. Liste: Lega, Fdi, Forza Italia.

FORLÌ

GIAN LUCA ZATTINI - Medico chirurgo odontaiatra, 63 anni, è stato negli ultimi dieci anni sindaco di Meldola, piccolo borgo della provincia. È sposato da oltre 40 anni, babbo e nonno. Liste: Lega, Lista civica Forlì cambia, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Popolo della Famiglia.

GIORGIO CALDERONI - Magistrato amministrativo al Consiglio di Stato e professore associato alla Spisa di Bologna, ha 69 anni e un passato da militante di Lotta Continua. Negli anni 90 è stato consigliere comunale Pds, ma dal 1995 aveva abbandonato la politica attiva. Liste: Pd, Fiducia Collaborazione Comunità, Forlì solidale e Verde, Forlì Bene Comune, ForLife.

CESENA

ENZO LATTUCA - Trentuno anni, Lattuca nel 2013 è stato il parlamentare più giovane della storia repubblicana. Ha due figli ed è dottore di ricerca in Diritto Costituzionale all'Università di Bologna. Liste: Pd, Cesena 2024, A Sinistra-Articolo Uno, Pri, Popolari per Cesena.

ANDREA ROSSI - Consulente, imprenditore e socio del 'Teatro Verdi', Rossi ha 52 anni ed è nato e cresciuto a Cesena. Ha tre figli ed è all'esordio nella politica attiva. A 18 anni il suo primo voto andò ai Radicali. Liste: Andrea Rossi Cambiamo sindaco, Lega, Forza Italia, Fdi, Popolo della Famiglia.