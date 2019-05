Esce hit estiva Piccolo Coro Antoniano

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAG - E' disponibile dal 31 maggio su tutte le piattaforme digitali 'Come i pesci gli elefanti e le tigri', prima hit estiva del Piccolo Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Il pezzo è il frutto di un percorso iniziato qualche anno fa, quando l'Antoniano ha deciso di riposizionare il Coro (60 bambini tra 4 e 12 anni) valorizzandone l'impronta contemporanea attraverso contaminazioni musicali e collaborazioni con artisti di diversa formazione e provenienza, tra cui Francesca Michielin, Ghemon, Gio Evan, Claver Gold, Frankie Hi-NRG mc, Petra Magoni e LaSabri. Con Lo Stato Sociale il Piccolo Coro ha duettato nel 2018 al Festival di Sanremo e a febbraio, in occasione del concerto bolognese di Calcutta, ha interpretato un'originale versione del brano 'Oroscopo'.

L'uscita del pezzo, le cui parti corali sono state arrangiate da Peppe Vessicchio, è accompagnata da un videoclip girato dalla factory creativa del centro di produzione dell'Antoniano in collaborazione con FilmCommission Bologna.