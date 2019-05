Tribunale minori diventa polo di ricerca

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAG - Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha siglato con l'Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari del Consiglio nazionale delle ricerche (Irsig-Cnr), un memorandum di intesa che avvia una collaborazione scientifica per studiare e analizzare la giustizia minorile. L'accordo prevede un'analisi organizzativa del Tribunale che si concentrerà sulla gestione dell'ufficio giudiziario, la valutazione delle performance, i ruoli e le interazioni tra i diversi attori istituzionali, i ragazzi e le famiglie. Particolare attenzione verrà dedicata alla tecnologia informatica utilizzata dal Tribunale, presieduto da Giuseppe Spadaro. Risultato: una mappatura dei punti di forza e delle criticità che incidono sull'efficienza dell'ufficio, per progettare interventi di miglioramento. "Il Tribunale sarà così un polo di sperimentazione e di ricerca - fa sapere l'Irsig-Cnr - che contribuirà a ridare alla giustizia minorile maggiore spazio nel dibattito scientifico e nei progetti di riforma della giustizia".