Tiro a segno: azzurro Suppini pass Tokyo

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 28 MAG - Seconda carta olimpica per l'Italia del Tiro a Segno. Dopo Marco De Nicolo, che ce la fece a Nuova Dehli, è il turno del giovane talento Marco Suppini, che nella prova di Coppa del Mondo a Monaco ha conquistato il pass per Tokyo nella carabina ad aria compressa.

Il 20enne poliziotto bolognese, astro nascente del Tiro a Segno italiano, ha chiuso la finale al sesto posto (163.7), comunque sufficiente per la carta olimpica. La gara è stata vinta dal ceco Filip Nepejchal (250.8), seguito dal croato Peter Gorsa (249.5) e dal cinese Haoran Yang (229.0).

Già in passato, Suppini era riuscito a mettersi in evidenza in campo internazionale, classificandosi al settimo posto nei Giochi Olimpici Giovanili di Nanchino, sempre nell'aria compressa.