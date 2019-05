A Mirandola il 'Pro-Memoria Festival'

(ANSA) - MIRANDOLA (MODENA), 28 MAG - Conferenze e spettacoli per andare alle radici dell'idea di identità e scoprirne i volti più diversi: torna anche quest'anno il 'Pro-Memoria Festival' - organizzato dal Consorzio per il Festival della Memoria di Mirandola, con la collaborazione della casa editrice Einaudi - l'edizione intermedia del Memoria Festival, a Mirandola dal 31 maggio al 2 giugno.

L'identità di popoli, nazioni e appartenenze è figlia della memoria: ricordi individuali, passato collettivo, tradizioni di pensiero e dei costumi, miti fondatori, sono tutti tasselli indispensabili per completarne il mosaico. La formula più concentrata del pro-memoria offre quindi un filo conduttore che filosofi e scienziati, storici e scrittori, giornalisti e critici letterari possono seguire spaziando nel tempo e negli argomenti. Attesi la regista e sceneggiatrice Francesca Archibugi, lo scrittore Marco Balzano, il filologo Maurizio Bettini, la scrittrice e critica letteraria Nadia Fusini, il candidato al Premio Strega Marco Missiroli.