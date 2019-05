Menegardi vince la 100 km del Passatore

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - Marco Menegardi, mantovano classe 1986, è il nuovo vincitore della 100 km del Passatore, la storica ultramaratona che va da Firenze a Faenza (Ravenna). L'atleta lombardo ha tagliato il traguardo in 7h12'47'', spuntandola sull'ucraino Serhii Popov e sul croato Dejan Radanac. Quarto posto per il campione in carica Andrea Zambelli, mentre è arrivato settimo 're' Giorgio Calcaterra, vincitore di dodici edizioni consecutive. Fra le donne vince Nikolina Sustic, autrice del nuovo record femminile in 7h31'05'').

Dei 3.410 iscritti (2.825 uomini e 584 donne) sono partiti in 3.133 (erano stati 2.946 nel 2018), sono arrivati in 2.688.