Domenica confronto Bologna-Mihajlovic

(ANSA) - BOLOGNA, 24 MAG - Blindata la salvezza aritmetica, per il Bologna e Sinisa Mihajlovic si avvicina l'ora delle scelte. Proseguire insieme o meno anche nella prossima stagione: è attorno a questo argomento che ruota il futuro rossoblù, che si deciderà a partire da domenica: "Domenica dialogherò con il direttivo del club al completo", fa sapere il tecnico, che non scioglie ancora le riserve. Si gode, però, la cavalcata salvezza e punta dritto alla vittoria sul Napoli per agganciare il decimo posto: "Se abbiamo raggiunto il traguardo della salvezza è anche merito dei tifosi e di tutto il personale di Casteldebole. La cavalcata salvezza? Sono approdato sotto le Due Torri oltre il limite di tempo consentito ed è stato fatto un mezzo miracolo.

Con il decimo posto faremmo qualcosa di incredibile". Intanto il Bologna ha ufficializzato le date della prima parte del ritiro: i rossoblù saranno a Castelrotto dall'11 al 20 luglio.