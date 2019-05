F1: Hamilton domina Fp2, Vettel terzo

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Lewis Hamilton su Mercedes è stato ancora il più veloce nelle seconde libere sulle strade del Principato in vista del Gp di Monaco che si corre domenica. Il campione del mondo ha fatto segnare il tempo di 1'11''118, quasi un secondo in meno rispetto a quello realizzato nella sessione mattutina. Dietro di lui l'altra Mercedes di Valtteri Bottas staccata di 81 millesimi. Terzo tempo ma grande distacco per Sebastian Vettel, che con la Ferraro è rimasto a oltre sette decimi dal leader, mentre Charles Leclerc con le gomme morbide non è andato oltre il decimo tempo, staccato di 1,2 secondi.

Molto meglio del monegasco si sono comportati Pierre Gasly, quinto con la Red Bull (+820 millesimi), Alexander Albon (Toro Rosso, +913), Max Verstappen (Red Bull, +934). E ancora Kevin Magnussen (Haas, +1''056) e le due Alfa Romeo, con Antonio Giovinazzi ottavo (+1''121) e Kimi Raikkonen nono (+1''224).