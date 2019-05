La realtà virtuale entra nella scuola

Notebook interattivi e set per la realtà virtuale entrano in aula. Per un centinaio di studenti dell'Istituto comprensivo di Castiglione dei Pepoli, Camugnano e San Benedetto, in provincia di Bologna, dell'Istituto comprensivo numero 3 di Modena e della scuola superiore di primo grado Montanari di Mirandola, è iniziato un percorso sperimentale per sviluppare competenze digitali. Grazie a un protocollo siglato dall'Ufficio scolastico regionale, Microsoft e Lenovo, in collaborazione con Campustore, i ragazzi useranno notebook Lenovo con Windows 10 e visori per la realtà virtuale Lenovo Explorer. Per gli insegnanti è previsto un percorso di formazione con esperti di Microsoft. "L'innovazione offre agli studenti grandi opportunità - ha spiegato il direttore generale dell'Usr Stefano Versari - della sperimentazione fa parte anche scuola dell'Appennino bolognese perché, anche nelle aree segnate da un decremento demografico, le nuove tecnologie possono garantire la continuità del servizio scolastico".