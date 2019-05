Musica, torna Ravenna Festival 'Vespri'

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - Trentotto concerti nella basilica bizantina icona di Ravenna, San Vitale, patrimonio dell'Umanità, per 19 programmi che attraversano secoli di musica sacra, da Palestrina a Bach, da Vivaldi a John Cage: è il 'Ravenna Festival: Vespri a San Vitale 2019', dal 6 giugno al 14 luglio con concerti tutti i giorni alle 19. Biglietto simbolico a un euro.

In collaborazione con l'Opera di religione dell'arcidiocesi di Ravenna-Cervia e da quest'anno con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, la XXX edizione di Ravenna Festival rinnova quello il 'pellegrinaggio' quotidiano musicale all'ora del vespro in compagnia di cori, ensemble, solisti e 14 proposte selezionate attraverso un bando internazionale.