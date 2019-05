A.Della Valle pranza e incoraggia viola

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - Blitz di Andrea Della Valle oggi a Firenze per incoraggiare la squadra attesa dallo scontro-salvezza con il Parma: il proprietario della Fiorentina ha seguito l'allenamento e poi si è fermato a pranzo con il tecnico Montella e i giocatori. Per impegni di lavoro non seguirà i viola al Tardini, al suo posto il presidente esecutivo Mario Cognigni, il vicepresidente Gino Salica e il club manager Giancarlo Antognoni.