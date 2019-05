Golf: Ryder Cup in luoghi storici Parma

(ANSA) - PARMA, 16 MAG - E' la terza manifestazione sportiva più importante al mondo, seconda solo alla Coppa del Mondo e all'Olimpiade. E' la Ryder Cup, la sfida di golf che mette a confronto i campioni europei e americani. Il torneo approderà in Italia nel 2022 e in attesa la Federgolf sta organizzando tante iniziative in giro per il Paese. In questi giorni il progetto passa da Parma. Sabato mattina, dalle ore 9.30, sarà nella città emiliana proprio il trofeo della Ryder Cup, protagonista di un lungo set fotografico che la immortalerà nei luoghi più importanti: Municipio, Duomo, Battistero, Teatro Farnese e Teatro Regio. "Abbiamo già proposto questa iniziativa e quelle immagini hanno fatto il giro del mondo - spiega Gian Paolo Montali, direttore generale Progetto Ryder Cup 2022 -. Una formula unica di promozione nel mondo". Domenica 26 maggio, sempre a Parma, Piazza Garibaldi, diventerà invece un enorme campo pratica a disposizione di grandi e piccoli.