Fuga per le vie di Modena, due arrestati

Una corsa folle per le strade e la tangenziale di Modena con la polizia alle calcagna, che si è conclusa solo quando l'auto dei fuggitivi è andata a sbattere contro una 'volante'. Tutto è successo la notte scorsa, attorno alle 2, e i protagonisti in negativo di questa vicenda sono due 23enne modenesi arrestati con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate: due agenti, infatti, sono stati medicati al pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni per alcune contusioni. I due 23enni erano sfuggiti ad un normale controllo dopo che gli agenti di una 'volante' li avevano notati a bordo di un'auto ferma con il motore accesso. Così i poliziotti, insieme ad altre due pattuglie, hanno cominciato ad inseguirli e durante la corsa, durata una ventina di minuti, i due giovani hanno provato anche ad investirli. Alla fine le tre auto della polizia sono riuscite ad accerchiare i fuggitivi in un parcheggio pubblico: solo l'impatto con una delle 'volanti' ha fermato la loro corsa.