Anche Cristicchi e Berti a Notte Liscio

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAG - Ci saranno anche Simone Cristicchi, Orietta Berti, il rapper 'Mondo Marcio' e Carlo Marrale, leader e fondatore dei 'Matia Bazar' sul palcoscenico della 4/a edizione de 'La Notte del Liscio', festa del ballo e della tradizione romagnola che andrà in scena, dal 14 al 16 giugno, in diverse piazze della Romagna: dal Ravennate al Cesenate al Riminese.

Tra gli appuntamenti di spicco della kermesse, l'apertura, a Cesenatico, con l'orchestra di Mirko Casadei - figlio di Raoul, icona del liscio nazionale - che ospiterà Simone Cristicchi e la 'Banda Rulli Frulli' con 70 componenti che suonano strumenti ottenuti da oggetti di uso comune e, il giorno dopo a Gatteo Mare, l'esibizione dell'Orchestra di 'Moreno il Biondo' alla quale si uniranno Orietta Berti, il rapper Mondo Marcio e Carlo Marrale per una 'fusione' tra liscio e musica pop italiana. Nel corso della festa, il 15, spazio anche al cinema con la presentazione a San Mauro Mare, del film 'Tutto Liscio!' in compagnia di Raoul Casadei e Mirko Casadei.