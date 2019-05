Scontro nel Bolognese, muore ciclista

Incidente mortale mercoledì pomeriggio alle 17.45 ad Osteriola, località del Comune di Granarolo dell'Emilia nel Bolognese. In uno scontro con un pick-up, sulla Sp3 Trasversale di Pianura, ha perso la vita un ciclista di 52 anni di origine pakistana e residente a Bologna. Secondo una prima ricostruzione della Polizia municipale dell'Unione Terre di Pianura, la bicicletta stava procedendo in direzione San Giovanni in Persiceto quando, per cause in corso di accertamento, è stata urtata dal fuoristrada Toyota condotto da un anziano di 70 anni di Argelato. Una volta sul posto, le pattuglie della Municipale hanno sottoposto il conducente ad accertamenti, il 118 ha soccorso il ciclista ma per lui non c'è stato niente da fare.