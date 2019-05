F1: test Barcellona, Mazepin più veloce

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - E' del russo Nikita Mazepin il miglior tempo alla fine della due giorni di test sulla pista di Barcellona. Il pilota russo, 20 anni, che corre in Formula 2 con il team ART Grand Prix, al volante della Mercedes W10 ha chiuso in 1'15"715. Per Mazepin, che nel finale ha lavorato in assetto da qualifica, 112 giri completati. Per Charles Leclerc quarto posto in 1'17"349. Il monegasco della Ferrari è stato impegnato nei collaudi Pirelli con le gomme del Mondiale 2020 (così come Yelloly e Stroll della Racing Point). Nel finale Alexander Albon ha portato la Toro Rosso al secondo posto in 1'17"079.