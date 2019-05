Maltempo, riapre ferrovia Cesena-Faenza

E' stata riattivata, dopo la sospensione decisa in mattinata per il maltempo e l'esondazione del fiume Savio, la linea ferroviaria tra Cesena e Faenza. La circolazione dei treni riprende gradualmente e si prevede che domattina la situazione, salvo imprevisti nella notte, torni alla normalità sulla linea Bologna-Rimini che in giornata ha avuto diversi disagi.