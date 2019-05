A Castenaso nuova sede Associazione nazionale carabinieri

È stata inaugurata questa mattina a Castenaso, nel Bolognese, la nuova sede dell'Associazione nazionale carabinieri, sezione di Castenaso 'M.A.V.M Carabiniere Gioacchino Lizambri'. Alla cerimonia, preceduta da un'esibizione della fanfara dei carabinieri della scuola allievi marescialli e brigadieri di Firenze, hanno partecipato autorità civili e militari.

Per l'occasione la piazza antistante è stata intitolata ai Caduti di Nassirya. "Volontari - ha detto Don Giuseppe Grigolon, cappellano militare dei carabinieri della legione Emilia-Romagna ricordando i caduti dell'Arma - morti dando la loro vita per esprimere i valori in cui noi viviamo, lo Ius gentium". Nella stessa piazza è stata tenuta a battesimo anche la sede dell'Associazione assistenti civici Castenaso.