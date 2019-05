Giro: sei cabine Enel vestite di rosa

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - Sei cabine elettriche di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, posizionate lungo il percorso degli oltre tremila chilometri del 102/o Giro d'Italia, sono state riqualificate e dipinte da artisti di strada impegnati in questa iniziativa a favore della sostenibilità ambientale e del territorio.

Il volto scomposto di un ciclista da cui si avvia la corsa che attraversa paesaggi stilizzati con immense colline e vallate è la rappresentazione immortalata sulla prima cabina elettrica, situata a Bologna.

Il percorso artistico fa poi sosta nella cittadina marchigiana di Pedaso, nella decima tappa dove si attraversa il comune bolognese di Castel Maggiore, nel comune torinese di Piverone, nella cabina di via sulla strada provinciale SP 56, a Cortina d'Ampezzo, sulla strada statale 51 e infine in località Roggia, nel comune di Longarone.