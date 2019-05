Giro: mostra e libro per 100 anni Coppi

(ANSA) - BOLOGNA, 9 MAG - Con una mostra di oltre 100 acquerelli che raffigurano Fausto Coppi, la Fondazione Fico di Bologna omaggia il campione del ciclismo di tutti i tempi, in occasione del 102/o Giro d'Italia in partenza dal capoluogo emiliano l'11 maggio che coincide col centenario della nascita del cinque volte vincitore del Giro.

Le opere sono dell'artista Claudio Pesci, presidente dell'associazione Fausto e Serse Coppi che, insieme al giornalista Roberto Fiorini, firma il libro '1919-2019 cento volte Coppi', illustrato appunto con gli acquerelli che si potranno ammirare nell'esposizione a Fico fino al 19 maggio.

"Fausto Coppi era un caro amico di famiglia e i miei genitori erano devoti e appassionati del campione, ma avevano anche la fortuna di viverlo e conoscerlo come persona, come uomo, non solo come mito sportivo - spiega Claudio Pesci - Questa mostra testimonia il mio impegno perché la sua memoria non si disperda e sopravviva a lungo, dopo i festeggiamenti del centenario".