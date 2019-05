Giro: Lopez, attenti a Yates e Dumoulin

(ANSA) - BOLOGNA, 9 MAG - "Mi sono concentrato sulle ricognizioni delle tappe dell'ultima settimana, che si concluderà con la cronometro a Verona e sarà quella decisiva. Se temo i quasi 60 chilometri a cronometro? Quelle contro il tempo sono prove particolari, ma quest'anno c'è salita: penso di non perdere troppo. Spero non più di 2' in totale in tutte e tre le cronometro". Così Miguel Angel Lopez, leader dell'Astana, nella conferenza stampa dell'antivigilia del prologo del 102/o Giro d'Italia di ciclismo. "A volte - ha aggiunto lo scalatore colombiano - non tutto è perfetto, in una corsa a tappe: io imparo in ogni giro, sono qui per fare bene e vediamo da sabato cosa succederà. Chi temo di più? Beh, Dumoulin e Simon Yates faranno di tutto per vincere, sono qui per questo, ma bisognerà fare attenzione anche a Landa, Roglic e c'è anche Nibali".