Giro: Dumoulin, io in buone condizioni

(ANSA) - BOLOGNA, 9 MAG - "Sono in buone condizioni, la Liegi è stata una delusione per me, anche a causa del meteo. Sono qui per vincere il Giro e punto a vincere il Giro, in questo momento non penso al Tour de France". Lo ha detto, in conferenza stampa, Tom Dumoulin, vincitore del Giro d'Italia nel 2017, a 48 ore dal via della corsa rosa, a Bologna. "La mia preparazione alle corse è stata molto simile negli ultimi due anni - aggiunge l'olandese - ho cercato di non strafare perché, dopo il Giro, andrò anche al Tour".