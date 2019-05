Gli 'alieni' di Starcon a Bellaria

(ANSA) - BELLARIA-IGEA MARINA (RIMINI), 8 MAG - 'Alieni' di tutte le forme stanno per 'atterrare' al Palacongressi di Bellaria Igea Marina dove a giovedì 9 a domenica 12 sarà di scena la 'Starcon 2019' multiconvention di fantascienza, scienza, fantasy e non solo. Quattro giorni con ospiti internazionali, giochi, incontri e divertimento. Saranno presenti anche allestimenti a tema, tra i quali la Delorean di 'Ritorno al Futuro'.

Ospiti della kermesse, tra gli altri, Doug Jones, attore e mimo che ha tra l'altro interpretato Silver Surfer ne 'I Fantastici 4 e Silver Surfer' e che attualmente è impegnato nella nuova serie Netflix 'Star Trek Discovery' nel ruolo dell'alieno kelpiano Saru; Marina Sirtis, tra le protagoniste della serie tv Star Trek The Next Generation e Miltos Yerolemou attore inglese è uno dei protagonisti del Trono di Spade nel ruolo di Syrio Forel.