Sindaco Modena, Mibac blocca progetto

La commissione regionale del segretariato per l'Emilia-Romagna del ministero dei Beni e delle attività culturali ha bocciato due delle demolizioni previste all'interno dell'ex ospedale settecentesco di Sant'Agostino a Modena, dando il proprio parere positivo ad una terza. Una decisione che incide notevolmente sul progetto di restauro e riqualificazione immaginato dall'amministrazione comunale di Modena.

La decisione è basata, riferisce il Comune in una nota, sulle valutazioni della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco della città emiliana Gian Carlo Muzzarelli: "Adesso è tutto più chiaro.

Dietro tante chiacchiere sul progetto culturale c'era solo la volontà di una minoranza di imbalsamatori e di burocrazie ministeriali di bocciare il progetto e - dice il primo cittadino - il nome di Gae Aulenti. Hanno fatto ostruzionismo e melina per anni e quando hanno avuto le spalle politicamente coperte dal governo grillino leghista hanno smontato il progetto".