Conclusa tre giorni Music Inside Rimini

(ANSA) - RIMINI, 7 MAG - Si è conclusa oggi "consolidando il successo della scorsa edizione", 'Music Inside Rimini', la fiera delle tecnologie audio, video, luci per concerti, spettacoli, cinema, eventi e location. Puntando su innovazione, sperimentazione e formazione, l'appuntamento - spiega una nota - durante i tre giorni ha richiamato un ampio pubblico professionale. Quattro le macro aree tematiche della filiera merceologica - b2b, b2expert - Light Sound Visual, Sistemi Integrati, Live Broadcast Production, Music Dj production fino al live show e alle sperimentazioni di prodotto. Apprezzato il progetto Live You Play, con due nuove tipologie di palchi: due padiglioni Rock dedicati agli eventi musicali live e un padiglione Teatro per le performance artistiche in palcoscenico.

La manifestazione ha anche compreso eventi, performance con artisti nazionali ed internazionali, incontri e corsi di formazione. Prossima edizione di Music Inside Rimini dall'8 al 10 marzo 2020.