Certificata la Miura di The Italian Job

(ANSA) - BOLOGNA, 6 MAG - A distanza di 50 anni dall'uscita del film 'The Italian Job', il Lamborghini Polo Storico (dipartimento di Automobili Lamborghini che si occupa di preservare l'heritage della Casa di Sant'Agata Bolognese) ha certificato la Miura P400 come la vettura originale del lungometraggio della Paramount Pictures (1969).

La Miura P400 arancione, appare all'inizio del film guidata dall'attore Rossano Brazzi sulla strada del Gran San Bernardo.

Nella pellicola la vettura viene distrutta a seguito di un incidente all'uscita dal tunnel. Nella realtà la casa di produzione Paramount Pictures identificò una Miura identica già incidentata per girare la scena della collisione. Dopo pochi anni dall'uscita del film, una volta appurato che la vettura usata per le riprese non era quella distrutta nell'incidente cinematografico, si è aperta la caccia per trovare l'esemplare usato per la scena iniziale.